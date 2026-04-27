Yangın, Nefise Sultan Mahallesi 212. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilini çalıştırmak isteyen sürücü, aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini gördü.

Karaman'da motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kısa süre içerisinde alevlerin otomobilin motor kısmını sarması üzerine aracından inen sürücü hemen itfaiyeden yardım istedi. Bunun üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile yanan otomobil kısa sürede söndürüldü. Yangında otomobilin motor bölümü ve ön kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.