Giriş Tarihi: 11.01.2026 16:27

Karaman’da soğuk hava ve kar yağışı ihtimalinin yükselmesiyle birlikte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü için Karaman’da okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Yurdun dört bir yanında Valilik açıklamaları takip edilirken öğrenciler ve veliler Karam Valiliği tarafından yapılan açıklamalara odaklandı.

Karaman’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Karaman’da kar tatili olacak mı?
Yarın kent genelinde sıcaklıkların düşmesi ve kar yağışının başlaması bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler yarın Karaman'da okullar tatil mi sorusuyla Valiliğin yapacağı resmi duyuruyu inceliyor. İşte detaylar.

KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Karaman da yer alıyor.

