Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymadı: Motosiklet sürücüsüne 611 bin lira ceza kesildi!

MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan incelemede sürücünün M.E.Ü. (19) olduğu ve sürücü belgesine daha önce el konulduğu ortaya çıktı. Sürücü "dur" ihtarına uymamak, makas atmak, ters yönde seyretmek, ehliyetsiz araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden toplam 611 bin lira para cezası kesildi. Motosiklet ise 90 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Gözaltına alınan sürücü ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör