Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymadı: Motosiklet sürücüsüne 611 bin lira ceza kesildi!
Giriş Tarihi: 19.06.2026 12:49

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymadı: Motosiklet sürücüsüne 611 bin lira ceza kesildi!

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsü, yarım saat süren kovalamacanın ardından yakalandı. Ters yönde giden ve makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 19 yaşındaki sürücüye, kural ihlallerinden dolayı 611 bin lira para cezası kesildi.

İHA Yaşam
Karaman’da polisin dur ihtarına uymadı: Motosiklet sürücüsüne 611 bin lira ceza kesildi!
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Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine plakasız bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Ters yönde ilerleyerek ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü, yaklaşık yarım saat süren takibin ardından motosikleti Hacıcelal Mahallesi 583. Sokak üzerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin arkasından koştuğu şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan incelemede sürücünün M.E.Ü. (19) olduğu ve sürücü belgesine daha önce el konulduğu ortaya çıktı. Sürücü "dur" ihtarına uymamak, makas atmak, ters yönde seyretmek, ehliyetsiz araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden toplam 611 bin lira para cezası kesildi. Motosiklet ise 90 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Gözaltına alınan sürücü ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KARAMAN

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Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymadı: Motosiklet sürücüsüne 611 bin lira ceza kesildi!
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