Karaman’da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2267. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu ileri sürülen iki grup sokak üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine R.K., R.K ve İ.İ. bıçakla, H.G. ise silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi.

Yaralılar özel araçlarıyla gittikleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavgaya karışarak olay yerinden kaçan A.S. ise silahla birlikte polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri yaralıların tedavi altına alındığı hastanede geniş güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekibi de kavganın yaşandığı sokak üzerinde boş kovan çalışması yaptı.

Yaşanan kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.