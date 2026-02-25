Haberler Yaşam Haberleri Karaman'daki feci kazada ağır yaralanmıştı: 14 yaşındaki Mehmet 9 günlük yaşam savaşını kaybetti!
Giriş Tarihi: 25.02.2026 15:06

Karaman'daki feci kazada ağır yaralanmıştı: 14 yaşındaki Mehmet 9 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Karaman'da feci kaza sonrası 14 yaşındaki scooter sürücüsü ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Mehmet Kağan Yaşar, dualarla toprağa verildi.

İHA Yaşam
Karaman’daki feci kazada ağır yaralanmıştı: 14 yaşındaki Mehmet 9 günlük yaşam savaşını kaybetti!
  • ABONE OL

Mehmet Kağan Yaşar için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde öğleyin cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ile okul arkadaşları ve vatandaşların katıldığı namaz sonrası Yaşar, şehir mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

9 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ

16 Şubat akşam saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşanan kazada, D.A.K. (20) idaresindeki hafif ticari araç, 14 yaşındaki Mehmet Kağan Yaşar'ın kullandığı scooterla kavşakta çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Yaşar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ardından sevk edildiği Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman'daki feci kazada ağır yaralanmıştı: 14 yaşındaki Mehmet 9 günlük yaşam savaşını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz