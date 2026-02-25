Karaman’daki feci kazada ağır yaralanmıştı: 14 yaşındaki Mehmet 9 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Mehmet Kağan Yaşar için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde öğleyin cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ile okul arkadaşları ve vatandaşların katıldığı namaz sonrası Yaşar, şehir mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.