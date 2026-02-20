Karaman’daki feci kazada anne-baba öldü: Geriye 3 çocukları kaldı! Meğer hastaneden...

KAZA HASTANE DÖNÜŞÜ OLMUŞ

Süt üretim fabrikasında saat 16.00-24.00 vardiyasında çalışan Ali Günay'ın, sabah saatlerinde kızları Amine Hüna Günay'ı yanlarına alıp, eşi Ayşe Günay'ı Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesi'ne muayene için getirdiği belirtildi. Dönüşte de mesaiye yetişmek isterken kazanın olduğu bildirildi. Çiftin, 1'i ortaokul, 1'i ilkokula giden diğer 2 oğlunu ise okulda oldukları için yanlarında götürmedikleri öğrenildi.