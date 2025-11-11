Karamürsel’de 3 bin ağaç, Gebze ve Dilovası’nda vefat edenlere atfedildi

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından Karamürsel Akçat'ta geniş kapsamlı ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. 15 Ağustos'ta çıkan ve Suludere, Safiye ve Akçat köylerinde 500 hektarlık alanı etkileyen orman yangının ardından harekete geçen yetkililer, ilk etapta 250 hektarlık bölgeyi ağaçlandırmak üzere planlama yaptı.Ağaçlandırma faaliyetlerinin ilk adımında 40 dönümlük alana ıhlamur ve dişbudak gibi geniş yapraklı ağaçlardan oluşan 3 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek. "Şehidimiz toprak, toprak imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" temasıyla yapılan fidan dikim törenine yoğun katılım sağlandı.

PROTOKOLDEN TAM KATILIM

Karamürsel İlçesi Akçat mevkiinde düzenlenen törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Gölcük Orman İşletme Müdürü Yusuf Yaycı, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

VALİ AKTAŞ: "AĞAÇLARI GEBZE VE DİLOVASI'NDAKİ 10 CANIMIZA ATFEDİYORUZ"

Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, şu ifadeleri kullandı:"Bugün burada dikeceğimiz ağaçları, Gebze ve Dilovası'nda yaşamını yitiren 10 canımıza atfediyoruz. Gençlerin ağaçlandırma çalışmalarında yer alması çok önemli. Emaneti onlara bırakacağız. Ağaçlandırma faaliyetlerini bizden daha çok önemsiyorlar. Sıfır atık kampanyasında da gençlerimizin çabası takdire şayan. Ağustos ayında çıkan yangın 500 hektarlık alanın yanmasına neden oldu. Kuraklık ve sıcaklık birleşince tarihte görülmemiş büyüklükte bir yangın yaşadık. Artık bize çok büyük görevler düşüyor.Yangınların %99'u insan kaynaklı. Bahçe temizliği için yakılan ateşler, mangallar, sigara izmaritleri çok büyük felaketlere yol açıyor. Kamu kurumları olarak yangınlara en üst seviyede müdahale ediyoruz. Ancak kaybedilen yeşil alan, doğadaki canlılar ve ekolojik zarar telafi edilemez. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum."

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: "GELECEĞE NEFES, YEŞİL VATAN BİZİM SEVDAMIZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da törende yaptığı konuşmada, iklim kriziyle birlikte gelen risklere dikkat çekerek şunları söyledi.""Küresel iklim krizinden gıda güvenliğine, göç dalgalarından susuzluk krizine kadar birçok sorunla karşı karşıyayız. Bu tür ağaçlandırma programları dünyada her geçen gün daha da anlam kazanıyor. Biz bunu sadece bugünü değil, geleceği korumak için yapıyoruz. Geleceğe nefes olsun diye buradayız.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl ağaçlandırma şampiyonuyuz. Kocaeli'de yaşayan herkesin ortalama 4 ağacı var. Aslında bir bayrak taşıyoruz. Bu bayrağı gençlere devredeceğiz. Gençlerimizden bazıları yarının yöneticileri olacak. Evreni ve doğayı korumak artık bir slogan değil, bir sorumluluk."

YANAN ALANLAR YENİDEN YEŞERECEK

Yangının hemen ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yanan alanlardaki ağaçların temizlenmesi ve emval üretimi çalışmalarını başlattı. Toprak analizleri yapılan 250 hektarlık alana uygun ağaç türleri belirlendi ve fidan dikim süreci başlatıldı.Geriye kalan 250 hektarlık alanda ise örtü yangını yaşandığı için bir yıl boyunca doğal toparlanma süreci izlenecek. Eğer bu süreçte yeşillenme görülmezse, Orman Genel Müdürlüğü yeni bir ağaçlandırma projesi hazırlayacak.