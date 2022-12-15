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Giriş Tarihi: 15.12.2022 13:50 Son Güncelleme: 15.12.2022 14:02

Karamürsel'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli Karamürsel İlçesi Ereğli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatınmı kaybetti. 1 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ABBAS ÇAKAR
Karamürsel’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi Ereğli Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, iddialara göre ışıklardan Karamürsel istikametine dönmek isteyen Ahmet A. hakimiyetindeki araca, Gölcük istikametinden Karamürsel istikametine gitmekte olan bir tanker çarptı.

Çevede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Miray K. ve Ayşegül Y. hayatını kaybederken, araç şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Karamürsel'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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