Karamürsel’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi Ereğli Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, iddialara göre ışıklardan Karamürsel istikametine dönmek isteyen Ahmet A. hakimiyetindeki araca, Gölcük istikametinden Karamürsel istikametine gitmekte olan bir tanker çarptı.

Çevede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Miray K. ve Ayşegül Y. hayatını kaybederken, araç şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.