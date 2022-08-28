Karanlık Saat filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Emile Hirsch, Rachael Taylor gibi isimlerin yer aldığı film 2012 yılına aittir. İnsan gözüyle görünmeyen uzaylıların dünyayı aniden işgal etmelerini konu alan Karanlık Saat filmi konusu nedir? Karanlık Saat filmi oyuncuları kimler?
İnsan gözüyle görünmeyen uzaylılar aniden dünyayı işgal ederler. Rusya'ya tatile gelen bir grup Amerikalı genç, bu uzaylı istilasına Moskova'da yakalanırlar. Canlı olan her şeyin tuzla buz olup yok oluşuna, şehrin yerle bir olmasına tanık olan gençler köşe bucak ölümden kaçarken, bir yandan da uzaylılara karşı mücadele verirler.