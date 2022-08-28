Karanlık Saat filmi konusu nedir? Karanlık Saat filmi oyuncuları kimler?

KARANLIK SAAT FİLMİ KONUSU

İnsan gözüyle görünmeyen uzaylılar aniden dünyayı işgal ederler. Rusya'ya tatile gelen bir grup Amerikalı genç, bu uzaylı istilasına Moskova'da yakalanırlar. Canlı olan her şeyin tuzla buz olup yok oluşuna, şehrin yerle bir olmasına tanık olan gençler köşe bucak ölümden kaçarken, bir yandan da uzaylılara karşı mücadele verirler.