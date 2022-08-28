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Giriş Tarihi: 28.8.2022 15:56

Karanlık Saat filmi konusu nedir? Karanlık Saat filmi oyuncuları kimler?

Karanlık Saat filmi 28 Ağustos Pazar akşamı ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Orijinal adı The Darkest Hour olan film bilimkurgu, aksiyon ve korku türlerindedir. Yönetmen koltuğunda Chris Gorak’ın yer aldığı filmin senaristliğini Jon Spaihts yapmıştır. Peki; Karanlık Saat filmi konusu nedir? Karanlık Saat filmi oyuncuları kimler?

Karanlık Saat filmi konusu nedir? Karanlık Saat filmi oyuncuları kimler?

Karanlık Saat filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Emile Hirsch, Rachael Taylor gibi isimlerin yer aldığı film 2012 yılına aittir. İnsan gözüyle görünmeyen uzaylıların dünyayı aniden işgal etmelerini konu alan Karanlık Saat filmi konusu nedir? Karanlık Saat filmi oyuncuları kimler?

KARANLIK SAAT FİLMİ KONUSU

İnsan gözüyle görünmeyen uzaylılar aniden dünyayı işgal ederler. Rusya'ya tatile gelen bir grup Amerikalı genç, bu uzaylı istilasına Moskova'da yakalanırlar. Canlı olan her şeyin tuzla buz olup yok oluşuna, şehrin yerle bir olmasına tanık olan gençler köşe bucak ölümden kaçarken, bir yandan da uzaylılara karşı mücadele verirler.

KARANLIK SAAT FİLMİ OYUNCULARI

Emile Hirsch

Rachael Taylor

Olivia Thirlby

Joel Kinnaman

Max Minghella

KARANLIK SAAT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

6 Ocak 2012'de vizyona giren filmin çekimleri 2012'de tamamlandı.

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Karanlık Saat filmi konusu nedir? Karanlık Saat filmi oyuncuları kimler?
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