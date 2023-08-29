"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 29 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğünüm sandığı korkunç hayalet hangisinin sözlük tanımıdır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğünüm sandığı korkunç hayalet hangisinin sözlük tanımıdır?Gulyabani