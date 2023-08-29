Haberler Yaşam Haberleri Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğünüm sandığı korkunç hayalet hangisinin sözlük tanımıdır?
Giriş Tarihi: 29.8.2023 22:31 Son Güncelleme: 29.8.2023 22:31

Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğünüm sandığı korkunç hayalet hangisinin sözlük tanımıdır?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 29 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğünüm sandığı korkunç hayalet hangisinin sözlük tanımıdır? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğünüm sandığı korkunç hayalet hangisinin sözlük tanımıdır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 29 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğünüm sandığı korkunç hayalet hangisinin sözlük tanımıdır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğünüm sandığı korkunç hayalet hangisinin sözlük tanımıdır?Gulyabani



A- Gulyabani (CEVAP)


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Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğünüm sandığı korkunç hayalet hangisinin sözlük tanımıdır?
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