Haberler Yaşam Haberleri Karanlık Zıt Anlamlısı Nedir? Karanlık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı
Giriş Tarihi: 23.6.2022 16:13 Son Güncelleme: 23.6.2022 16:13

Karanlık Zıt Anlamlısı Nedir? Karanlık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı

Karanlık Zıt Anlamlısı Nedir? Karanlık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı

Karanlık zıt anlamlısı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Türkçe’de birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Karanlık sözcüğü de sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle dar karanlık anlamlısı olan sözcük zaman zaman vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Her kelimenin eş anlamlısı olabileceği gibi bazı kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Peki, Karanlık Zıt Anlamlısı Nedir? Karanlık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Anlamları, yazılışları ve okunuşları farklı yani karşıt olan kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de karanlık zıt anlamlısı olmaktadır. Peki, Karanlık Zıt Anlamlısı Nedir? Karanlık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

KARANLIK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Karanlık kelimesinin en basit anlatımla zıt anlamlısı aydınlık kelimesidir. Karanlık bir gece aydınlığa döndü cümlesinde zıt anlamı ile birlikte kullanılmaktadır.

KARANLIĞIN ZIT ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Karanlık kelimesinin en basit anlatımla zıt anlamlısı aydınlık kelimesidir.

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Karanlık Zıt Anlamlısı Nedir? Karanlık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı
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