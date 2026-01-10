Karavan park skandalı

Maltepe'de yıllarca karavan tutkunlarının İSPARK sistemiyle karavanlarını park ettikleri alan 40 bin TL'den başlayıp 81 bin TL'ye kadar çıkan aylık ücretlerle karavan parkına dönüştürüldü. Uygulama fahiş fiyat niteliği taşıdığı yönünde eleştirilere neden oldu. Boğaziçi Yönetim tarafından işletildiği belirtilen Maltepe Karavan Park için 70–100 m2 alanlar için

40 bin 500 TL, 100–130 m2 alanlar için 51 bin 750 TL, 130–180 m2 alanlar için ise 81 bin TL + vergiler talep edildi. Karavancıların form sayfalarında tepkilerini yükseltti: Karavanı yolunacak kaz gibi görüyorlar. Belediye karavancıları pek istemiyor gibi. Karavancılar, makul ücretlendirme ve abonman sistemine dönüş çağrısı yaptı.