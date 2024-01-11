Karavanist Fuarı’nda vatandaşlardan Tiny House’a yoğun ilgi

Büyükçekmece'de bulunan TÜYAP Fuar Merkezi'nde Türkiye'nin en büyüğü olarak gösterilen 'Karavanist' fuarı başladı. 6-14 Ocak arası ziyaretçilerini kabul edecek olan fuarın ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterildi. Fuara katılan birçok firma hem karavan hem de Tiny House olarak adlandırılan ürünleriyle görücüye çıktı. Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi sonrası Türkiye'deki deprem gerçeğinin de bir kez daha gözler önüne serilmesi ve emlak piyasasındaki artış nedeniyle son zamanlarda bu tarz konutlara yoğun ilgi gösterildiği de görüldü.

Tiny House'lara olan ilginin deprem sonrası giderek arttığını belirten Gayrimenkul uzmanı Suzan Işık, sektörü değerlendirdi. Deprem gerçeğinin 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında İstanbul'da büyük bir değişime de yol açtığını belirten Suzan Işık, "Türkiye'nin gerçeği deprem bunu uzun yıllardır konuşuyoruz. Özellikle geçen sene yaşadığımız derinden etkileyen depremden sonra İstanbul'da da bu durum tekrar gündeme geldi. Büyük yüksek binalardan alçak katlara dönüş başladı. Baktığımız zaman da stok anlamında da alçak katlı bina İstanbul'da maalesef yok. Konut fiyat artışları gündemde ve insanlar kredi de kullanamıyorlar. Bunun dışında alternatif konut dışı gayrimenkule yönelme başladı. Tiny House gibi ev konforunu size sunan yapılar ön plana çıktı. Aslında değerlendirdiğimizde herkesin içinde bahçelerde ormanda doğa ile iç içe yaşama isteği her zaman vardı" dedi.

"KONUT DIŞI GAYRİMENKUL SATIŞLARI YÜZDE 62 ORANLARINDA"

Son yıllarda depremin de etkisiyle konut dışı gayrimenkul satışlarının arttığından bahseden Işık, "2023 yılı özellikle hem depremin tekrar gündeme gelmesi hem de konutlardaki fiyat artışından kaynaklı konut dışı gayrimenkul satışları yüzde 62 oranlarında. Çok ciddi bir rakam. Hiçbir zaman bu seviyelere ulaşmamıştı" dedi.