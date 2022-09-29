Karbon ayak izi nedir, neden olur? Karbon ayak izi nasıl hesaplanır?

KARBON AYAK İZİ NEDİR, NE DEMEK?

Karbon Ayak Izi, her insanın ulaşım, ısınma, enerji tüketimi veya satın aldığı her türlü ürün neticesinde atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarını anlatmak üzere kullanılan bir terimdir.

KARBON AYAK İZİ NEDEN OLUR?

Karbon ayak izi, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından bireylerin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına gelmektedir. Karbon salınımının miktarı ise karbon ayak izi ile ölçülüyor. Bir kişi, ülke ya da kurumun yürüttüğü faaliyetlerin neticesinde atmosfere bırakmış olduğu sera gazlarının karbondioksit türünden karşılığı da karbon ayak izi olarak isimlendiriliyor.