Karbon salınımının miktarı ise karbon ayak izi ile ölçülüyor. Bir kişi, ülke ya da kurumun yürüttüğü faaliyetlerin neticesinde atmosfere bırakmış olduğu sera gazlarının karbondioksit türünden karşılığı da karbon ayak izi olarak isimlendiriliyor. Son günlerde sık sık duyduğumuz kelimeyle ilgili olarak karbon ayak izinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki Karbon ayak izi nedir, neden olur? Karbon ayak izi nasıl hesaplanır?
Karbon Ayak Izi, her insanın ulaşım, ısınma, enerji tüketimi veya satın aldığı her türlü ürün neticesinde atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarını anlatmak üzere kullanılan bir terimdir.
Karbon ayak izi, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından bireylerin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına gelmektedir. Karbon salınımının miktarı ise karbon ayak izi ile ölçülüyor. Bir kişi, ülke ya da kurumun yürüttüğü faaliyetlerin neticesinde atmosfere bırakmış olduğu sera gazlarının karbondioksit türünden karşılığı da karbon ayak izi olarak isimlendiriliyor.
Birincil ayak izi, evlerde, işyerlerinde ve ulaşım esnasında harcadığımız enerji sonucunda direkt olarak ortaya çıkan karbon salınımına karşılık geliyor.
İkincil ayak izi ise kullandığımız ürünlerin üretimi, nakliyesi ve benzeri süreçler sırasında ortaya çıkan dolaylı karbon emisyonunu ifade ediyor.
Karbon ayak izi hesaplaması çevreye, özellikle atmosfere insanların verdiği zararın miktarının ölçülmesi şeklinde açıklanıyor. Bir iklimin yıllık değerleri ölçüldüğünde bölgede meydana gelen karbon artışı tespit ediliyor. Karbonun ölçülmesi ton bazında yapılıyor.
Özel araç yerine toplu taşıma kullanmaya çalışmak.
Rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek.
Az yakıt tüketen araçları tercih etmek.
Atık yağları dönüştürmek.
Düşük emisyon salınımı teknolojisine sahip kombi ve beyaz eşyalar kullanmak.
Plastik kullanımını azaltmak.
Elektrik için yenilenebilir enerji kullanmak, tasarruflu ampuller, buzdolapları, klima cihazlarını tercih etmek. Boşa yanan ışıkları kapamak.
Duş ve bulaşık gibi temizlik işlemlerinde suyu dikkatli kullanmak.
Gün ışığından daha çok faydalanmak.
Mümkün olduğu sürece araç yerine bisiklet kullanmak.
Uçak yolculuklarını olabildiğince az tercih etmek.