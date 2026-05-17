Karbonmonoksit faciası: Bayram için geldiği köyde hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 17.05.2026 11:17

İstanbul’dan bayram ziyareti için geldiği Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 75 yaşındaki Fatma Aydın hayatını kaybetti.

İstanbul'da oğlunun yanında yaşadığı öğrenilen Fatma Aydın, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Yahyalı ilçesi Derebağ mahallesine döndü. Sağanak yağış nedeniyle havanın soğuk olduğu için sobayı yakan Fatma Aydın, gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Telefonlara cevap vermemesinden şüphelenen akrabaları 112'ye ihbarda bulundu. Mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren jandarma Fatma Aydın'ın yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı muayenede Fatma Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi otopsi için morga kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

