Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre olay, Yüzüncüyıl Mahallesi 1010. Cadde'de bulunan Huzurlu Kampüs Sitesi E Blok'taki bir dairede meydana geldi. 1988 Eflani doğumlu olan ve Karabük'te yerel haber sitesi sahibi olduğu öğrenilen Muhammet Onur Çakır'dan (38) yaklaşık 4 gündür haber alamayan kızı ve eski eşi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler, çilingirci yardımı ile kapıyı açtılar. Eve giren ekipler Muhammet Onur Çakır'ı yatak odasındaki yatakta sırt üstü hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, şahsın üzerinde herhangi bir kesici-delici alet izi, ateşli silah yarası ya da darp-cebir bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi. Oda içerisinde portatif mangal ile yanmış mangal kömürlerinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca olay yerinde Muhammet Onur Çakır'ın kendi el yazısıyla 3 kişiye yazdığı not kağıtları bulunurken, notlarda ailevi sıkıntılar ve eşinden ayrıldıktan sonraki yaşamına ilişkin ifadelerin yer aldığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı olay hakkında inceleme başlatılırken, Muhammet Çakır'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör