Haberler Yaşam Haberleri Karda kayan otobüs duvara sürterek durdu: 5 çocuk 14 yaralı!
Giriş Tarihi: 27.1.2025 10:39 Son Güncelleme: 27.1.2025 10:44

Karda kayan otobüs duvara sürterek durdu: 5 çocuk 14 yaralı!

Gümüşhane'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs, istinat duvarına sürterek durdu. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 5'i çocuk 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, otobüste kaza sonrası yaşanan panik anları yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Karda kayan otobüs duvara sürterek durdu: 5 çocuk 14 yaralı!

Kaza dün akşam 20.00 sıralarında Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde meydana geldi. Zekeriya Y. idaresinde Erzurum-Trabzon seferini yapan Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek istinat duvarına sürterek durabildi. Kazada otobüsün birçok camı kırılırken, 5'i çocuk 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan yaralılar ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular, farklı otobüsle yollarına devam etti.

Hastanede yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, 14 yaralının, tedavilerinin kısa sürede tamamlanarak taburcu edileceklerini söyledi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Otobüste kaza sonrası yaşanan panik anları da yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, koridor ve koltukların üzerlerinin cam parçalarıyla dolan otobüste çocukların ağladığı anlar yer aldı.

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Karda kayan otobüs duvara sürterek durdu: 5 çocuk 14 yaralı!
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