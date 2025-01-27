Karda kayan otobüs duvara sürterek durdu: 5 çocuk 14 yaralı!

Kaza dün akşam 20.00 sıralarında Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde meydana geldi. Zekeriya Y. idaresinde Erzurum-Trabzon seferini yapan Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek istinat duvarına sürterek durabildi. Kazada otobüsün birçok camı kırılırken, 5'i çocuk 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan yaralılar ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular, farklı otobüsle yollarına devam etti.

Hastanede yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, 14 yaralının, tedavilerinin kısa sürede tamamlanarak taburcu edileceklerini söyledi.