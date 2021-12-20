Haberler Yaşam Haberleri Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu
Giriş Tarihi: 21.12.2021

Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu

Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu
TOKAT-Ordu sınırında karla kaplı alanda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu. Tokat'ın Reşadiye ilçesiyle Ordu'nun Mesudiye ilçesi sınırında kalan yaylalar kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Çobanlar tarafından karla kaplı alanda koyunlar yayılıma çıkarıldı. Koyunların yaklaşık 5-10 santimetre kalınlığındaki kara başını sokarak ot kökü, çam pürü yemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Yem ararken başı karla kaplanan koyunlar görenleri şaşırttı. Besici Engin Atmaca, karayaka ırkı koyunların bu şekilde beslenmesinin hayvan sağlığı açısından faydalı olduğu ifade ederek, "Koyunlar kar altında kalan otların köklerin, çam pürlerini yiyor. Çam pürü hayvanın ciğerini temizler, sağlığına çok iyi gelir. Karayaka ırkı koyunlar bu havada üşümez. Bu ırkın özelliği budur. Eti lezzetli olur" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin otopsi işlemleri tamamlandı! Cenazesi İstanbul'a uğurlandı!
EPDK'dan son dakika akaryakıt fiyatları açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra dolar 13 TL'nin altına geriledi
Son Dakika Haberi: 2022 emekli ve memur maaşları için yeni formül: Erken zam! Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! TL mevduatları için yeni adım...
SON DAKİKA: Terörist Mustafa Karasu'dan Millet İttifakı'na bir çağrı daha: CHP, İYİ Parti ve HDP birleşip harekete geçmeli
Son dakika! Bakan Nebati'den Türkiye Modeli açıklaması: Kazanan Türkiye ekonomisi olacak
Bursa'da cani koca, 77 yaşındaki eşi Gülser Uyar'ı uyurken katletmişti! İfadesi kan dondurdu: "Hamile olduğu için öldürdüm"
Son dakika! BDDK'dan kur manipülasyonuna yakın takip: Suç duyurusunda bulunulacak
SON DAKİKA | Dövize endeksli mevduat sistemi nasıl işleyecek? Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör tek tek açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA