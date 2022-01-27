



SOKAK ORTASINDA KARDAN ADAMA SİNEKKAYDI TIRAŞ

Yaptığı kardan adamın boynuna, normal müşterilere olduğu gibi havlu dolayan berber esnafı Hakan Caldu, eline aldığı ustura ile kardan adamı tıraş etti ve saçlarını taradı. Görenlerin şaşkına düştüğü ve tebessüm ettiği olay karşısında vatandaşlar, "Kardan adama sokak ortasında sinekkaydı tıraş yapılıyor, umarım kardan adam üşümez" yorumunda bulundu.

Berber esnafı Hakan Caldu, yıllardır insanların tıraş ettiğini ancak hayatında ilk kez kardan adam tıraşı yaptığını belirterek, "Dikkat çeksin diye böyle bir kardan adam tıraşı yaptık, insanlar da beğendi. Kar yağışı bizim buralarda çileye değil, eğlenceye dönüşüyor. Hatıra olsun diye böyle bir şey yaptık ve fotoğraf çekindik" dedi.