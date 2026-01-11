Kardan hayal gerçeğe dönüştü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu'nun köydeki çocuklarla birlikte kardan inşa ettiği Kız Kulesi ve karşısında içilen çayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu içten hikâyeye karşılıksız kalmadı. Ersoy, sosyal medyada herkesi gülümseten çocukları İstanbul'a davet etti. Adem Soylu ve çocuklar Kız Kulesi'nin karşısında Bakan Ersoy ile bir araya geldi. Kız Kulesi'nde ağırlanan çocuklar, ilk kez geldikleri İstanbul'u gezme fırsatı da buldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gördüklerini belirterek çocukların kardan Kız Kulesi yaptıklarını ve 'İnşallah İstanbul'da da bize nasip olur' dileğinde bulunduklarını söyledi. Ersoy, "Biz de onları davet ettik; İstanbul'da ağırladık. Hem Kız Kulesi'ni hem Galata Kulesi'ni hem de bakanlığımıza bağlı diğer kültür noktalarını gezme fırsatını sağladık"dedi.