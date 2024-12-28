Kardan kapanan köy yollarında hummalı çalışma

Hakkari'de önceki gün etkili olan ve dün akşam saatlerine kadar devam eden kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmalarıyla kapanan köy yollarının büyük bölümü yeniden ulaşıma açılırken, il genelinde kapalı olan 11 köy ve 40 mezra yolunun da bir an önce açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

2024-2025 kış sezonunda Hakkari İl Özel İdaresi, sorumluluk sahasındaki 130 köy ve 388 mezra olmak üzere toplam 518 yerleşim yerinde, 132 personel ve 122 araçla karla mücadele çalışmaları devam ediyor.