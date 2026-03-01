Haberler Yaşam Haberleri Kardan kapanan köy yolunda zamanla yarış
Giriş Tarihi: 1.03.2026 21:16

Kardan kapanan köy yolunda zamanla yarış

Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Kalecik köyünde rahatsızlanan bir vatandaş, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolun ekiplerce açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İHA
Edinilen bilgilere göre, Kalecik köyünde aniden rahatsızlanan vatandaş, yolun kar nedeniyle kapalı olması sebebiyle yakınları tarafından hastaneye götürülemedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kar ve tipiye rağmen köye ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi. Yolun iş makineleriyle açılmasının ardından hasta ambulansla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel İdaresi ekipleri, güvenli ulaşım sağlanması için ambulansa yol boyunca eşlik etti.

