Kardan kapanan yolda ambulansta doğum yaptı

Çınarardı köyünde doğum sancıları başlayan kadının yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki köye ulaşmak için yola çıktı. Ancak bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle köy yolunun kapanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri devreye girdi. İş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu yol kısa sürede ulaşıma açıldı ve ambulans köye ulaştı.

Köye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, doğum sancıları devam eden kadını ambulansa alarak doğumu gerçekleştirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla her ikisi de hastaneye sevk edildi.