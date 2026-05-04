Manisa
'nın Kula ilçesinde kardeş kavgası cinayetle bitti. Tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan Hasan Akarsu (28) hayatını kaybetti. Olay önceki akşam saat 20.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Karataş mevkisinde meydana geldi. Hasan Akarsu ile kardeşi U.C.A.(25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla önce Kula Devlet Hastanesine ardından Salihli ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, U.C.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.