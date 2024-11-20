Kardeş kavgası kanlı bitti

İstanbul Esenyurt'ta iki kardeşin kavgası cinayetle bitti. İddiaya göre, önceki gün akşam saatlerinde Barış Sapil (40) otomobili ile ağabeyi İlhan Sapil'in (43) oturduğu binanın önüne geldi. Aşağı inen İlhan Sapil ile kardeşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre tartışan ağabey İlhan Sapil, kardeşi Barış Sapil'e çekiçle saldırdı sonra da silahla ateş açtı. Barış Sapil ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Barış Sapil kurtarılamadı. Olay sonrası kendisini evine kilitleyen İlhan Sapil, silahını camdan attıktan sonra kapıda bekleyen polislere teslim oldu.