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Giriş Tarihi: 6.12.2023

Kardeş tuzağı

Almanya’da yaşayan Neriman Gölbaşı, İzmir’de yaşayan kardeşinden villa ile apartmanının fatura ve vergilerini ödemesini istedi. Kardeşi ise “Vekâlet gerekiyor” diyerek aldığı genel vekâletnameyle tüm mülklerini sattı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kardeş tuzağı
Almanya'da yaşayan iki çocuk annesi Neriman Gölbaşı (75), eşi Hasan Gölbaşı ile birlikte yıllarca çalışıp biriktirdiği paralarla Çeşme Ilıca'dan 300 metrekare lüks bir dubleks villa satın aldı. Balçova'da da altında bir dükkânı olan 4 katlı apartmanı bulunan Neriman Gölbaşı, 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde, mühendis olan en küçük kardeşi Mehmet H.'den (60), villa ve apartmanın elektrik, su faturaları ile vergilerini yatırmasını istedi.


Mehmet H. - Hasan Gölbaşı

İddiaya göre, bunlar için vekâletname gerektiğini söyleyen kardeşi, Gölbaşı'nı notere götürüp genel vekâletname aldı. Mehmet H., ablası Almanya'ya döndükten sonra da lüks villayı satıp apartmanı ipotek göstererek bankadan 800 bin lira kredi çekti. Borcu ödemeyince de banka apartmanı haciz yöntemiyle sattı.



'TÜM BİRİKİMİM GİTTİ'
Durumu öğrenince büyük bir şok yaşayan Neriman Gölbaşı, soluğu adliyede aldı. Kardeşine tazminat davası açan Neriman Gölbaşı'nın hukuk mücadelesi 7 yıldır sürüyor. SABAH'a konuşan Gölbaşı, "Uzun yıllardır Almanya'da yaşadığım için Türkiye'deki işleyişi bilmiyorum. Faturalarımı ve vergilerimi ödeyeceğini düşünerek kardeşimin hazırlattığı vekâletnameyi imzaladım. Meğer bunlar için vekâletnameye gerek yokmuş. Kardeşim olduğu için güvenip hiç düşünmeden imza attım. Ancak o bütün mal varlığımızı sattı. Villanın bugünkü değeri 60 milyon, apartmanın bugünkü değeri de 20 milyon TL. Eşimle yaptığımız tüm birikimim gitti. Hayatımız mahvoldu. Oğlum Yakup Gölbaşı sıkıntıdan kalp krizi geçirdi. Eşim Hasan Gölbaşı hastanelik oldu. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

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