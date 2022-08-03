Kardeşim İçin Der’a filmi konusu ne, oyuncuları kim ve nerede çekildi? Kardeşim İçin Der’a filmi bugün TV’de!

Murat Onbul'un yönettiği 2018 yapımı Kardeşim için Der'a filmi bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Filmde Ali, rejime muhalif olduğu için şiddete maruz kalan ve ülkesinden ayrılan bir gençtir. Yıllar sona annesi ve kardeşinin yanına Suriye'ye geri döner. Peki, Kardeşim İçin Der'a filmi konusu ne, oyuncuları kim?

KARDEŞİM İÇİN DER'A FİLMİ KONUSU NE?

Ali, rejime muhalif olduğu için şiddete maruz kalan ve ülkesinden ayrılan bir gençtir. Yıllar sona annesi ve kardeşinin yanına Suriye'ye geri döner. Kardeşi Ömer'in de tıpkı kendisi gibi Baas rejiminin haksızlıklarına karşı oldukça öfkeli olduğunu gören Ali kardeşini kontrol altına almaya çalışır. Fakat hiçbir şey yapmaya fırsat bulamadan kardeşi ve arkadaşlarının tutuklanan öğretmenleri için muhaberat karargahının duvarına yazılar yazdığını görür. Ali, kendi çektiği sıkıntıları kardeşi ve diğer çocukların çekmemesi için zorlu bir mücadeleye girişir.

KARDEŞİM İÇİN DER'A FİLMİ OYUNCULAR KİMLER?

İlker Kızmaz

Cem Uçan

Mehmet Çevik

Berna Koraltürk

Umut Karadağ

Nusret Çetinel

Safa Tabur

Mert Karabulut

KARDEŞİM İÇİN DER'A FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2018 yapımı aksiyon ve dram türünde olan filmin nerede çekildiği de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde İlker Kızmaz, Cem Uçan ve Mehmet Çevik'in rol aldığı filmin çekimleri Gaziantep ve Cerablus'ta yapıldı.