Kardeşimin hayalleri yarım kaldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 6 ay önce, staj yaptığı marangoz atölyesinde şaka olsun diye makatından kompresörle hava verilmesi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Muhammed Kendirci'nin (15) ablası Yağmur Kendirci, SABAH'a konuştu. Kardeşinin melek gibi bir insan olduğunu ve hiç kimseye bir zararı dokunmadığını söyleyen abla Kendirci, "Kardeşim ambulanstan indirilirken karnı çok şişti ve acıdan inliyordu. Hemen ameliyathaneye aldılar. Sinir krizi geçirdim. Sonra doktor, bağırsak ameliyatının iyi geçtiğini söyledi. Kardeşim bir süre sonda da gözünü açtı. Yanına gittim. Elini uzattı. Tuttum. 'Abla açım' dedi. Ben de, 'Sen ayağa kalkınca sana en güzel yemekleri yapacağız' dedim. Bunun üzerine muz ve mandalina istedi. Ancak doktor, tedavinin boşa gideceğini söyleyince veremedik. Gece kalbi durdu ve bir gün sonra da vefat etti" dedi.

EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Kardeşinin hayallerinin yarım kaldığını kaydeden Kendirci, "Ben o günden beri ağzıma mandalina ve muz sürmedim. Çünkü onu kardeşime yediremedim. Kaç ay geçti daha kendimize gelemedik. Kardeşimin hayalleri vardı. En büyük hayali Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na gitmekti. Sınavlarına hazırlanıyordu. Hayalleri yarım kaldı. Ben ömrüm boyunca böyle bir şey duymadım. Biz canımızı kaybettik. Her şey bu kadar basit olmamalı. Kardeşime bunu yapan umarım gereken cezayı alır. Bizim de bir nebze olsa içimiz soğur" ifadelerini kullandı.

ACILI ABLADAN ADALET ÇAĞRISI

Abla Yağmur Kendirci, acılarının bir nebze olsun hafiflemesi için adalet çağrısında bulundu. Kararın emsal olmasını istedi.