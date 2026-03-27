Kardeşimin katili en ağır cezayı alsın

AKSARAY'IN Ortaköy ilçesinde Habip Emre Yıldırım (38), boşanma aşamasındaki eşi Gamze Yıldırım'ı (35) mezarlık ziyaretinde öldürüp, baldızı Beyaz Çakmak'ı da (48) ağır şekilde yaralamıştı. Hayati tehlikeyi atlatan Çakmak'a kardeşinin ölüm haberi güçlükle verildi. Mezarlıkta dehşeti yaşayan abla Beyaz Çakmak, hayati tehlikeyi atlattı ve hastanedeki tedavisi sürüyor. Kardeşinin ölüm haberini hastanede alan Çakmak, yaşananları SABAH'a anlattı: "Gamze'ye hakaretler ve küfürler etmeye başladı. Kardeşim ve biz 'Ne yapıyorsun, indir silahı' diyerek ikna etmeye çalıştık. Kardeşim kaçmak istedi, Kardeşime çok çektirdi. Sonunda da canını aldı. Ayağında kelepçe olunca bu kadar yakınımıza geleceğini hiç düşünmedik. Adaletten tek isteğim en ağır cezayı almasıdır" dedi.

