Kardeşine kargo ile bomba gönderecekti

İstanbulKadıköy'de 9 Ekim gecesi kendisi dâhil 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya neden olan Mustafa Karahan (63) ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. TİKKO davasından 7 yıl hapis yattıktan sonra 32 yıl önce kaçtığı İsviçre'nin başkenti Bern'de 1998'de 4 kişiyi öldüren şüpheliler arasında olan ve olayın ardından tekrar Türkiye'ye kaçan Mustafa Karahan (63), 2012'de yakalanarak tutuklandı. Kendisini ihbar eden kişinin kardeşi Zeynel Karahan olduğunu düşünen ve intikam almak isteyen Karahan, 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra plan yapmaya başladı. Mustafa Karahan ile birlikte tesisatçılık yapan Özbekistanlı Anvarjon Kadirov, patlamanın ardından verdiği ifadede bu planı anlattı. Patlamada babası ve kızını kaybeden Kadirov, "Ailesi ve kardeşine karşı duyduğu nefreti dile getiriyordu. Kardeşini öldürmek istediğini ve bir gün öldüreceğini söylüyordu" dedi ve şöyle devam etti: "1 yıldır evde patlayıcı biriktiriyordu. Balıkesir'de annesiyle birlikte yaşayan kardeşi Zeynel Karahan'a imal edeceği bombayı kargo paketiyle gönderecekti." Olayla ilgili polise ifade veren kişiler, Karahan'ın kendilerine, Maltepe'de 2016'da bombalı paket göndererek babası ile 2 kişinin yaralanmasına yol açan Alican Kurdaş'ın benzeri bir saldırı planladığını anlattı. Karahan'ın neden olduğu patlamanın olay yerinde TNT, Picric Asit, Potasyum Nitrat ve benzeri patlayıcı maddeler ile iki ucu kesilmiş oksijen tüplerine benzeyen iki uzun borunun içerisinde patlayıcı maddelere ulaşıldı.