Kardeşini ahıra kilitleyip ateşe vermişti: O caniye verilen ceza belli oldu

"SUÇSUZUM BERAATIMI TALEP EDERİM"

Mecit B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla açılanan dava görülmeye devam etti. Duruşmada sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Mecit B., "Ben bir şey yapmadım. Suçsuzum. Mağdurum. 2018 yılında aramızda bir tartışma olmuştu. Bundan dolayı ailesi ve kendisi bana iftira atmaktadır. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" dedi.