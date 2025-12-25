Kardeşini katleden cani hakkında karar verildi: “Öldürecek olsanız vuracağınız bölgeler buralar değildir”

'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM AMBULANSI DA ARAMAZDIM'

Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Fikri Küçük, sanığın ve maktulün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen sanık Küçük, daha önceki beyanlarını tekrar ederek kardeşini kasten öldürmediğini, olayın kaza olduğunu söyledi.