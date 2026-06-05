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Giriş Tarihi: 5.06.2026

Kardeşini kurtardı kalp krizinden öldü

Faruk KÜÇÜK
Kardeşini kurtardı kalp krizinden öldü
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Erzurum'da Palandöken ilçesine bağlı Osman Bektaş Mahallesi'nde evlerinde kahvaltı yapan kardeşlerden Şeyma Tutaş (23), bir anda nefessiz kaldı. Durumu fark eden ağabeyi Ömer Tutaş (30), kardeşine müdahale ederek boğazına kaçan dilini çıkarıp nefes almasını sağladı. Genç kız hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bu sırada hastaneden eve gelen Ömer Tutaş rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Tutaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Tutaş'ın, bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu ve aynı gün öğle saatlerinde hastaneden randevu aldığı öğrenildi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#ERZURUM #PALANDÖKEN

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