Adana’da miras cinayeti: Kardeşini öldüren ağabey ile eşi tutuklandı!

Kan donduran cinayet önceki gün meydana geldi. Aralarında miras yüzünden anlaşmazlık bulunan çiftçi Yunus Yıkık, ağabeyi A.Y. ve yengesi S.Y. ile tarlada buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Ağabey A.Y., kavgada kardeşini bıçakladıktan sonra tabancayla ateş etti. Yunus Yıkık, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yere yığıldı.

AĞABEY İLE EŞİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıkık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, A.Y. ile yanındaki eşi S.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından şüpheli çift çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Yunus Yıkık'ın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.