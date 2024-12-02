Kardeşinin boğazını kesen abiye ağırlaştırmış müebbet

Ankara'nın Mamak ilçesinde hemşir Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı öğretmen kardeşi Songül ve Malatya'dan ziyaretlerine gelen öğretmen ağabeyi Abbas Şaşırmaz ile tartıştı. Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini ve ağabeyini bıçakladı. Şaşırmaz, kız kardeşi Songül Şaşırmaz'ın başını baltayla gövdesinden ayırdı. Songül Şaşırmaz hayatını kaybederken, yaralanan Abbas Şaşırmaz evden kaçarak sağlık ocağına gidip yardım istedi. Şahin Şaşırmaz ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Şahin Şaşırmaz hakkında iddianame hazırlandı. Kız kardeşi Songül Şaşırmaz'a karşı 'kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'a karşı da 'kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talep edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ankara 13. Ağır ceza mahkemesinde görülen davada sanık avukatının yeni bir adli tıp raporu alınması talebini reddetti. Sanık Şahin Şaşırmaz mahkemede verilen son sözünde "Ben hastayım diye böyle bir olay yaşandı. Talihsizlik yaşadık. Çok üzgünüm, beraatimi talep ediyorum" ifadesinde bulundu. Mahkeme sanık Şahin Şaşırmaz hakkında 'kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezasına hükmetti.