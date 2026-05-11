Kardeşinin emanetleriyle yeniden anne oldu

Giriş Tarihi: 11.05.2026

Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Antakya'da hastanede yakalanan 53 yaşındaki Süheyla Sarsu, İskenderun'a döndüğünde tarifsiz bir yıkımla karşılaştı. Erkek kardeşi Mehmet, yengesi Sevtap, annesi Gülderen, babası Osman Elmas, kız kardeşi Fazilet ve yakınlarından oluşan 10 kişiyi kaybetti. 3 çocuk annesi Sarsu, enkazdan sağ kurtulan yeğenleri Liva Nur (15) ve Şifa Çiçek Elmas'a (13) hem koruyucu annelik hem de halalık yapıyor. Anneler Günü öncesinde Şifa Nur'un kırdan topladığı çiçekler ve Liva Nur'un harçlığını biriktirerek aldığı çiçekle yaptıkları sürpriz, acının ortasında filizlenen sevginin en güçlü ifadesi oldu. Bu anlamlı jest karşısında duygulanan hala Sarsu, "Dünyanın en mutlu annesi oldum" dedi.

