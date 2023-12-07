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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu gencin ağabeyini öldürdü

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu gencin ağabeyini öldürdü
Adana'da yaşayan Kadir Tunç'un (25) evinin önünde geçen yıl havaya ateş açıldı. Bu durumu kendine yönelik bir saldırı olarak nitelendiren Tunç, olaydan sorumlu tuttuğu Muhammet Saydam'a (23) husumet beslemeye başladı. Aynı mahallede yaşayan Emrah Kaya (25), geçen yıl 8 Haziran'da ikiliyi barıştırmak için buluşturdu. Bu arada Kaya, Muhammet Saydam'ın silahını 'barışma bahanesiyle' teslim aldı. Ancak barış toplantısında çıkan tartışmada, Kadir Tunç, Muhammet Saydam'ı öldürdü. Saydam'ın ailesi de cinayetten Kaya'yı sorumlu tuttu. Bu arada Emrah Kaya, olaydan bir süre sonra başka bir suçtan cezaevine girdi. Kardeşinin intikamını almak isteyen Yasin Saydam (30), Emrah Kaya'nın ağabeyi Aşkın Kaya'yı (29) yaşadığı metruk binada öldürdü. Kurulan özel ekip, önceki cinayetten yola çıkarak, Saydam ailesini mercek altına alınca, Yasin Saydam'ın Kocaeli'ne kaçtığını ve sahte kimlik kullandığını belirledi. Özel ekip, 4 ilde düzenlediği operasyonda Saydam ile birlikte 2'si kadın 7 akrabasını gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından 'Kan gütme saikiyle adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Yasin Saydam tutuklandı.

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Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu gencin ağabeyini öldürdü
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