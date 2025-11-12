Kardeşinin sünnet düğününde hayatını kaybeden genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 44 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Eski evine geldiğinde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park yeri bulamadı. Bu sebeple düğün sahipleriyle sözlü tartışmaya giren Mehmet Eski, olayın büyümesi üzerine aracından pompalı tüfeğini alarak kalabalığın üzerine ateş açtı. Panik ve korkunun yaşandığı saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli, otomobiliyle kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Sağlık meslek lisesi öğrencisi İklimya Subay doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden İklimya Subay'ın sünnet düğünü yapılan Baran Subay'ın ablası olduğu öğrenildi.

AİLE TAZİYELERİ KABUL ETMEYECEK

Genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek kırsal Çamlıdere Mahallesinde gözyaşlarıyla defnedildi. Aile fertleri, taziye kabul etmeyeceklerini belirtti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis, saldırının ardından kaçan Mehmet Eski.'nin yakalanması için çalışmalarına başladı. Polisin yaptığı operasyonla saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.