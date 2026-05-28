Giriş Tarihi: 28.05.2026

Bursa Osmangazi’de Ertuğ Toker motosikletiyle refüje çarparak hayatını kaybetti. Toker’in AKUT gönüllüsü olan kardeşi Ertan’ın da 4 yıl önce bir motosiklet kazasında öldüğü öğrenildi

MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa Osmangazi'deki Çekirge Caddesi'nde motosiklet sürücüsü Ertuğ Toker (39) önceki sabah karşı 03.30 sıralarında refüje çarptı. Kurye olduğu öğrenilen Toker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ertuğ Toker'in cenazesi dün Muradiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'ın eski başkanlarından Ertuğ Toker'in, 4 yıl önce de kardeşi Ertan Toker'i motosiklet kazasında kaybettiği bildirildi.

18 Eylül 2022'de Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Beşevler Metro İstasyonu mevkisinde meydana gelen kazada, 16 JY 803 plakalı motosikletiyle önünde giden hafif ticari araca, ardından da demir bariyerlere çarpan Ertan Toker, bariyerlerin arasında sıkışarak hayatını kaybetmişti. Ertan Toker, AKUT gönüllüsüydü.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı
