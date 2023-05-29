Kardeşler Arası Miras Paylaşımı Nasıl Olur? Kardeşlerden Biri Mal Paylaşımına İtiraz Ederse Ne Olur?

Kardeşler arası miras paylaşımı nasıl olur sorusu hukuk eksenli incelenmelidir. Miras hukuku, bu anlamda kesin çizgilerin çizildiği bir sistemdir. Kardeşlerden biri mal paylaşımına itiraz ederse ne olur araştırması için de hukuk kaynaklarında ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Uyuşmazlıkların çözümünde de mahkemeler yetkilidir. Miras paylaşımı ve kardeşler arası uyuşmazlık nasıl çözülür sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Miras paylaşımı çok hassas ve hukukta ayrıntılı şekilde ele alınan bir konudur. Konu ile ilgili kardeşler arasında da çeşitli anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler söz konusu olur. Kardeşler arasında mirasın nasıl ve ne şekilde paylaşılacağı konusu incelenirken eşin hayatta olup olmadığı baz alınır. Örneğin baba vefat etti. Anne ise yaşıyor. Eşlerin de 4 adet çocuğu olsun. Bu durumda mirasın yarısı annenin, diğer yarısı ise 4 çocuğundur. 4 çocuk da cinsiyet farkı gözetilmeksizin mirasta eşit paya sahiptir.

Kardeşlerden Biri Mal Paylaşımına İtiraz Ederse Ne Olur?

Günümüzde mal paylaşımı genellikle kardeşler arasında yapılır. Kardeşler arasında yapılan paylaşımda uyuşmazlık yaşanması halinde, kardeşlerden biri mahkeme yoluna başvurabilir. Bu durumda mirasa konu olan taşınır ya da taşınmazın satılmasına karar verilebilir. Malın satılması halinde mahkeme masrafları düşüldükten sonra kalan meblağ kardeşler arasında eşit şekilde paylaştırılır. Kanun, kardeşlerin hepsini eşit hak sahibi olarak görür.