Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Mazıdağı ilçesinde yaşayan silahlı kavga öğleden sonra kırsal Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu kurşunların isabet ettiği 33 yaşındaki Ergin Karçı ağır yaralandı.

112 Acil Yardım merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Ergin Karçı'yı yakınları sağlık ekiplerini beklemeden kendi imkanlarıyla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan Karçı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 33 yaşındaki Ergin Karçı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karçı'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili 43 yaşındaki diğer kardeş E. Karçı'yı gözaltına aldığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.