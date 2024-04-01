Kardeşler, kaza sonrası çıkan kavgada vuruldu

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) girişi İbrahim Ağa Caddesi'nde meydana gelen olay şu şekilde gelişti. Henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araçla A.D. idaresindeki işçi servisi çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu. O esnada yoldan geçerken kazayı fark eden V.D., aracını durdurup ağabeyi A.D.'nin yanına gitti. V.D. ve ağabeyi A.D. ile kazaya karışan araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, kaza yapan diğer araçtaki şahıslardan biri silahını çıkartarak ateş açtı.

ZANLILAR ARANIYOR

Olayda abi ve kardeşi vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren zanlılar ise hemen kaza yaptıkları araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki sürücüler bir yandan yaralıların yardımına koşarken, diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere sevk ederken, polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.