Kardeşlere kanlı pusu

Konya'da iki kardeş bindikleri minibüste kurşunların hedefi oldu. Olay, geçtiğimiz gece merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi, Taştepe Sokak'ta meydana geldi. Sokakta ilerleyen 06 DFH 797 plakalalı minibüse kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Araçta bulunan Halil İbrahim Özgün (24) sırtından, kardeşi Remzi Özgün (22) ise başından vuruldu. İki kardeş ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Başından yaralanan Remzi Özgün, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti, ağabeyi Halil İbrahim Özgün'ün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eylemi Bayram Göçmen (27) ve kardeşi Hikmet Göçmen'in (20) gerçekleştirdiğini saptadı. İki zanlı kısa sürede yakalanırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.