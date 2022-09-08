Kardeşlerim 58. bölüm fragmanı izle! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünden sahneler görmek isteyenler yoğun olarak "Kardeşlerim 58. bölüm fragmanı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
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Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Kardeşlerim 58. bölüm fragmanı izle! | VİDEO
"Bu hayatta kalbin büyük olmalı, cüzdanın değil!"
Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aramaktadır.
Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artarken;
Ömer'in, kardeşlerinden habersiz bir iş birliğine girişmesi ve kibirli tavırları, Asiye'yle karşı karşıya gelmelerine sebep olur.
Eren kardeşlerin konakta düzenlediği partide yaşanan hesaplaşma ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.