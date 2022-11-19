Kardeşlerim 69. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde ne olacak? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusu, dizi devam ederken aratılmaya başlanıyor. Kardeşlerim 69. bölüm fragmanı izle ekranı üzerinden yeni bölümde neler olacağı öğrenilebilir. İşte ATV ile Kardeşlerim fragmanı izle ekranı
KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Sevgi'yi depoda rehin tutmakta kararlı olan Şevval, büyük bir gerginlik yaşarken, mahallede hiç iş yapamaz halde olan Şengül ve Gönül, çaresizce ne yapacaklarını düşünmektedirler. Ahmet, Akif'in kurnaz oyununa darbe vurmak için büyük bir fırsat yakalarken, Berk ve Sarp kendi aralarında bir iddiaya girerler. Ahmetlerin evinde yapılan barbekü partisinde çocuklar arasındaki ipler iyice gerilirken, Akif'in yaptığı hamle, herkesi şoka uğratır.
KARDEŞLERİM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Kardeşlerim 69. bölüm fragmanı izle ekranı, fragman yayımlandığı gibi paylaşılacak.
KARDEŞLERİM OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Nazlı Çetin (Leyla), Berk Ali Çatal (Tolga)