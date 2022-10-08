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Giriş Tarihi: 8.10.2022 16:33

Kardeşlerim Emel ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Emel gerçek adı ne, kaç yaşında, kim oynuyor?

Kardeşlerim 62. Bölüm bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fragmanda Emel Ömer’in kucağında görülüyor. Ömer’in feryat edişi Kardeşlerim Emel ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu sorularını akıllara getirdi. En küçük kardeş olarak dikkat çeken çocuk oyuncu hayatı ve dizileri ile araştırma konusu oldu. Kardeşlerim Emel gerçek adı ne, kaç yaşında, kim oynuyor soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Kardeşlerim Emel öldü mü? İşte, ATV Kardeşlerim yeni bölüm ile cevaplar…

Kardeşlerim Emel ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Emel gerçek adı ne, kaç yaşında, kim oynuyor?

Kardeşlerim 62. Bölüm ile bu akşam ekranlarda. Yayınlanan fragmanı ardından Emel'in öldüğüne dair şok bir görüntü dikkat çekti. Kardeşlerim Emel ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu soruları yanıt aramaya başladı. Yeni sezona geçtiğimiz haftalarda başlayan diziden küçük kardeşin ayrılığı gerçekleşecek mi merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim Emel ölecek mi? Kardeşlerim Emel gerçek adı ne, kaç yaşında? İşte cevaplar…

EMEL ÖLÜYOR MU?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanında son sahnede Emeli Ömer'in kucağında hareketsiz yatıyor. Ömer'in feryat edişi de akıllara karakterin diziden ayrılabileceği düşüncesini getirdi.

Sorunun yanıtı bu akşam ekranlara gelecek bölümle birlikte netleşmiş olacak.

Peki, Emel'i kim oynuyor?

AYLİN AKPINAR KİMDİR?

11 Mayıs 2012 İstanbul doğumlu çocuk oyuncu şu anda İlkokul eğitimine devam ediyor. 2021 yılından bu yana Kardeşlerim dizisinde rol alan Akpınar'ın rol aldığı diğer diziler şöyle:

Kardeşlerim

Aşk Ağlatır

İstanbullu Gelin

Keşke Hiç Büyümeseydik

Çocuk oyuncu dizilerin yanı sıra reklam filmlerinde de rol aldı. Akpınar geçtiğimiz yıl Altın Kelebek ödüllerinde de en iyi çocuk oyuncu kategorisinde ödül almıştı.

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Kardeşlerim Emel ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Emel gerçek adı ne, kaç yaşında, kim oynuyor?
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