Kardeşlerim Emel ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Emel gerçek adı ne, kaç yaşında, kim oynuyor?

Kardeşlerim 62. Bölüm ile bu akşam ekranlarda. Yayınlanan fragmanı ardından Emel'in öldüğüne dair şok bir görüntü dikkat çekti. Kardeşlerim Emel ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu soruları yanıt aramaya başladı. Yeni sezona geçtiğimiz haftalarda başlayan diziden küçük kardeşin ayrılığı gerçekleşecek mi merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim Emel ölecek mi? Kardeşlerim Emel gerçek adı ne, kaç yaşında? İşte cevaplar…
EMEL ÖLÜYOR MU?
Kardeşlerim yeni bölüm fragmanında son sahnede Emeli Ömer'in kucağında hareketsiz yatıyor. Ömer'in feryat edişi de akıllara karakterin diziden ayrılabileceği düşüncesini getirdi.
Sorunun yanıtı bu akşam ekranlara gelecek bölümle birlikte netleşmiş olacak.
Peki, Emel'i kim oynuyor?