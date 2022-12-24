Kardeşlerim Leyla ölüyor mu? Kardeşlerim Leyla’yı canlandıran Nazlı Çetin diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 73. bölüm ile ekranlardaki yerini aldı. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı dizinin yeni bölümüne, Leyla'nın Süsen ile tartıştığı sırada merdivenlerden yuvarlanması damga vurdu. İzleyiciler, bu sahne sonrası Kardeşlerim Leyla ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Diziye yeni sezonda katılan Leyla karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Kardeşlerim Leyla ölecek mi? Kardeşlerim Leyla'yı canlandıran Nazlı Çetin diziden ayrılacak mı? İşte detaylar.