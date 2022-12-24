Kardeşlerim Leyla ölüyor mu? Kardeşlerim Leyla’yı canlandıran Nazlı Çetin diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 73. bölüm ile ekranlardaki yerini aldı. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı dizinin yeni bölümüne, Leyla'nın Süsen ile tartıştığı sırada merdivenlerden yuvarlanması damga vurdu. İzleyiciler, bu sahne sonrası Kardeşlerim Leyla ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Diziye yeni sezonda katılan Leyla karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Kardeşlerim Leyla ölecek mi? Kardeşlerim Leyla'yı canlandıran Nazlı Çetin diziden ayrılacak mı? İşte detaylar.
Kardeşlerim dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 72. bölümünde Kadir'in kaza görüntüleri Leyla'nın eline geçmişti.
Oğulcan, Afra'nın kırılan telefonu yerine annesinin sakladığı telefonunu verdi. Afra ise telefonu Leyla'ya verdi. Telefonu kurcalayan Leyla, Kadir'in kaza görüntülerini buldu ve gördükleri karşısında şok oldu.
Kardeşlerim dizisi 24 Aralık 2022 Cumartesi akşamı 73. bölümü ile ekranlara geldi.
Yeni bölümün son sahnesinde Süsen ile tartışan Leyla, merdivenlerden yuvarlanıyor. Leyla'nın düşerken kafasını yere set bir şekilde çarpması akıllara karakterin diziden ayrılabileceği düşüncesini getirdi.
Sorunun yanıtı yeni bölümle birlikte netleşmiş olacak.
Leyla, izlediği videonun şokunu yaşarken, Tarhan apar topar hastaneye kaldırılır.
Orhan, Gönül'ün yaptığı baskılarla git gide daralırken, Leyla videoyla ilgili gerçekleri öğrenmenin peşine düşer.
Ahmet ve Ömer'in cephesinde yaşanan gelişmeler, Sarp'ı iyice çileden çıkartır.
Doruk, Asiye ve Nebahat arasında yaşanan gerilimin aslını öğrenmek için uğraşırken; Süsen'in, Ömer'le ilişkisine gölge düşecek korkusuyla yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç yaratır.
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.