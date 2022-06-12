Kardeşlerim sezon finali mi, final mi? ATV ile Kardeşlerim yeni sezon ne zaman?

Kardeşlerim yeni bölüm ile bu akşam ekranlara geldi. Birçok dizi final kararı alırken sezona giren diziler de çoğunlukta. Ataman Koleji için veda vaktinin gelmesi "Kardeşlerim final mi, sezon finali mi yapıyor?" sorusunu doğurdu. Dizinin final mi yoksa sezon finali mi yaptığı ATV ile yanıtlandı. Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman, var mı? İşte cevaplar…