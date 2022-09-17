Kardeşlerim Tolga ölüyor mu? Kardeşlerim’in Tolga’sı Berk Ali Çatal diziden ayrılıyor mu?

Kardeşlerim Tolga ölüyor mu, diziden çıkıyor mu gibi sorular gündem konusu olurken, Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatal'ın diziye devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Babasının attığı tokatla düşen ve yaralanan Tolga yeni bölümde hastaneye kaldırıldı. Peki, Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal diziden ayrılıyor mu? İşte Tolga'nın (Berk Ali Çatal) akıbeti hakkında merak edilenler!
KARDEŞLERİM TOLGA ÖLÜYOR MU?
Her hafta Cumartesi günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi yeni bölümünde Tolga'nın yaralanmasıyla gündem oldu. Dizinin yeni bölümünde babasının attığı tokadın şiddetiyle savrulup cama çarpan Tolga yere düştü.
BERK ALİ ÇATAL DİZİDEN AYRILIYOR MU?
İlerleyen sahnelerde Berk Ali Çatal'ın hayat verdiği Tolga'nın hastaneye kaldırıldığı görüldü. Henüz oyuncudan ve yapım şirketinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Buradan hareketle Tolga'nın bir süre hastanede tedavi gördükten sonra iyileşeceği tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin açıklama yapılması halinde detaylar haberimize eklenecek.
BERK ALİ ÇATAL KİMDİR?
İstanbul doğumlu Berk Ali Çatal, 4 Mart 1995 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde tamamlayan oyuncu, aynı zamanda oyunculuk ve kamera önü oyunculuğu eğitimlerini almıştır.
Balık burcu olan Berk Ali Çatal, 1.82 boyunda ve 72 kg ağırlığındadır.
2021/2022- Kardeşlerim/ Tolga
2020- Kırmızı Oda/ Bayram
2020- Çukur/ Sercan
2018- Vatanım Sensin/ Yasin
2017- Söz
2017 Muhteşem Yüzyıl: Kösem/ Musa Çelebi
2016 Güneşin Kızları
2009 – Aile Reisi