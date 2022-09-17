Kardeşlerim Tolga ölüyor mu? Kardeşlerim’in Tolga’sı Berk Ali Çatal diziden ayrılıyor mu?

Kardeşlerim Tolga ölüyor mu, diziden çıkıyor mu gibi sorular gündem konusu olurken, Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatal'ın diziye devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Babasının attığı tokatla düşen ve yaralanan Tolga yeni bölümde hastaneye kaldırıldı. Peki, Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal diziden ayrılıyor mu? İşte Tolga'nın (Berk Ali Çatal) akıbeti hakkında merak edilenler!

KARDEŞLERİM TOLGA ÖLÜYOR MU?

Her hafta Cumartesi günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi yeni bölümünde Tolga'nın yaralanmasıyla gündem oldu. Dizinin yeni bölümünde babasının attığı tokadın şiddetiyle savrulup cama çarpan Tolga yere düştü.