Kardeşlerim yeni sezon oyuncu kadrosuna kimler katıldı? ATV Kardeşlerim oyuncuları kim, konusu ne?

Kardeşlerim 62. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizi izleyicileri, Kardeşlerim oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar yapıyor. Oyuncu kadrosu geniş olan Kardeşlerim, ikinci sezonuyla devam ediyor. Peki, Kardeşlerim yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? Kardeşlerim oyuncuları kim? İşte detaylar...
KAAN ÇAKIR VE NAZLI ÇETİN YENİ SEZONDA "KARDEŞLERİM" DE!
Kardeşlerim'e başarılı oyuncular; Kaan Çakır ve Nazlı Çetin katıldı. Kaan Çakır karizmatik iş adamı Ahmet Yılmaz, Nazlı Çetin ise esmer güzeli dikkatleri üzerine toplayan genç kız Leyla Barçın olarak izleyici karşısına çıkıyor.
KARDEŞLERİM OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Nazlı Çetin (Leyla), Berk Ali Çatal (Tolga)
KARDEŞLERİM KONUSU
Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürür.